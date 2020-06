Walter Nudo a Verissimo: "Il mio ritiro dalle scene? Volevo essere più utile alle persone"

Ha da poco festeggiato i suoi primi 50 anni. Walter Nudo ha scelto da tempo di vivere lontano dai riflettori, optando per una nuova vita, fatta di meditazione, riflessioni e di altruismo. “Ciao Silvia, grazie ancora per avermi fatto gli auguri per il mio compleanno. Wow! In inglese si dice 'Big Five O', il grande cinque punto zero. Mezzo secolo. Mezzo secolo di vita. Riflessioni ne ho fatte tante, ma vi confesso che quella sera, tra il primo e il due giugno, mi trovavo davanti allo specchio e, appena è scoccata la mezzanotte, ho detto: 'Wow, siamo ancora qui!', perché ogni giorno che ci svegliamo da questa parte della terra è un grande giorno”, racconta Walter nel videomessaggio inviato a “Verissimo”, la trasmissione di Canale 5 condotta ogni sabato da Silvia Toffanin. “Lo sapete, mi sono ritirato dalla televisione italiana, ho fatto questa scelta dopo 25 anni, però siamo rimasti in buoni rapporti; ecco perché ci scambiamo i messaggi. Perché? Perché, semplicemente, volevo servire in maniera diversa. Volevo essere più utile alle persone. Volevo cercare di aiutare le persone a trasformarsi nella nuova e migliore versione di se stesse. Di dare di più, fare di più, essere di più. Come esseri umani, come padri, come madri, come businessman...”, prosegue Nudo nel suo videomessaggio. “Io non sono un guru, non sono un coach. Sto studiando tanto, ma lo faccio da quando avevo cinque anni, continuo a farlo e continuo a dirmi ‘io non so niente, devo ancora imparare’. Ma quello che voglio fare è mettere a disposizione degli altri le mie esperienze”.