"Striscia la Notizia", Tapiro d'Oro a Vladimir Luxuria per la lite con l'ex naufrago Benigno

"Striscia la Notizia" consegna il primo tapiro d'oro a Vladimir Luxuria per lo scontro a distanza con l'ex naufrago Francesco Benigno che alla conduttrice de "L'isola dei Famosi" ha rivolto insulti transfobici tramite social dopo l'esclusione dal programma. "Quello che dovevo dire l’ho già detto. Lui ora può dire quello che vuole, ma io non risponderò più", commenta Luxuria. "Benigno ha recitato in un film (“Mary per sempre”, ndr) in cui ci sono tanti insegnamenti contro la transfobia, che è una brutta malattia", ha aggiunto la conduttrice del reality di Canale 5.

Nella risposta indirizzata a Benigno, Vladmir Luxuria ha affermato che il messaggio ricevuto è stato un attacco alla sua identità e dignità che sono "la cosa più importante". "Ditemi pure che sono incapace ma non si può usare ancora oggi l'identità sessuale per insultare una persona". Nella puntata dell'Isola del 29 aprile scorso la conduttrice aveva comunicato l'espulsione di Benigno per "comportamenti contrari alla civile convivenza e al rispetto tra le persone", mostrando in seguito le immagini della violenta lite con il concorrente Artur Dainese.