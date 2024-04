La conduttrice racconta a Tgcom24 la nuova edizione del reality in partenza l'8 aprile in prima serata su Canale 5

La nuova edizione parte lunedì 8 aprile in prima serata su Canale 5 e la presentatrice è pronta a questa nuova sfida, come racconta a Tgcom24 . "I naufraghi patiranno di più la fame, darò molto spazio alle loro storie", confessa.

Vladimir: concorrente, opinionista e ora conduttrice... cosa dobbiamo aspettarci?

Intanto io lo amo questo reality. Sicuramente ci saranno dei classici dell’Isola, come la competizione e la fame, quest'anno sarà più dura perché abbiamo deciso di essere più severi nel razionamento perché la fame è un ottimo stimolo per darsi da fare, per pescare e per non rimanere spiaggiati pensando di stare in vacanza.

E' stato un tuo suggerimento?

Sì, ma non per cattiveria o cinismo, solo perché così riempiranno il loro tempo, l'ozio è il padre dei vizi... e anche per rispetto dei telespettatori che non vogliono vedere una cartolina di un villaggio turistico.

In cosa sarà diversa la tua Isola?

Sicuramente ci sarà la sensibilità di chi è stato lì prima di loro... Sarò più empatica ma anche più capace di smascherarli. Comunque ci saranno delle novità che non ti posso rivelare, posso solo dire che sarà un'Isola di storie. Ho parlato con loro a lungo, li conoscevo ma non sapevo alcune cose della loro infanzia e adolescenza, e ho detto loro di sentirsi liberi - se come dove e quando vogliono - di svelare delle isole che hanno già vissuto prima ancora di questa. Sono sopravvissuti a tante cose, qui saranno senza cibo e telefonini, ma in passato sono stati privati di affetti e cose importanti e se vorranno, senza forzature, li racconteranno...

Qual è stato il momento più duro della tua Isola?

L'assalto dei moschitos. Dopo tanti giorni di pioggia, una decina, è uscito il sole e con lui un esercito di moschitos affamati che ci hanno massacrati.

La paura più grande da conduttrice?

Non ho paura, ho la consapevolezza che sto per condurre un programma importante e complicato, con le variabili legati alla reazione dei naufraghi, al meteo, ai collegamenti, ma non sono impaurita, nella mia vita non mi sono mai lasciata guidare dalla paura.

Simona Ventura l'hai sentita? Ti ha dato qualche consiglio?

Ho sentito tutti: Alessia Marcuzzi, Nicola Savino, Ilary Blasi. Se io però oggi faccio l'Isola è grazie a Simona Ventura, senza nulla togliere agli altri. Lei mi ha voluto fortemente nel 2008. Voglio bene a tutti ma ho un debito di riconoscenza nei confronti di Simona. Consigli me ne ha dati tanti ma non te li dico (ride, ndr)...

Puoi dirci invece della tua squadra...

Eleonoire Casalegno ha quella forza di carattere che farà di tutto per tenere a bada i naufraghi che faranno di tutto per infrangere le regole, Sonia Bruganelli è una garanzia, è colei che farà uscire fuori delle dinamiche, sarà polemica, è dritta. Poi c'è il novizio Dario Maltese, è lo studioso, si metterà a leggere le biografie di tutti, da vero giornalista, è molto simpatico e sono molto contenta, rappresenta la quota maschile in minoranza e va protetto.

L'Isola è solo l’inizio per un futuro da conduttrice?

Non mi sono montata la testa, colgo le occasioni che mi dà la vita, c'è stato un momento in cui neanche più credevo alla vita, non credevo in un futuro, ma come dice una bella canzone 'grazie alla vita'... Sono pronta a fare dei passi indietro, non ho questo tipo di problemi, non è che ora faccio la conduttrice e in futuro non farò più l’opinionista, colgo quello che la vita mi offre.