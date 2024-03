"L'isola dei Famosi", Vladimir Luxuria da opinionista a conduttrice della nuova edizione

Giunto alla 18esima edizione, lunedì 8 aprile il reality dedicato alla sopravvivenza tornerà in prima serata su Canale 5 con delle importanti novità. A cominciare dalla padrona di casa Vladimir Luxuria , ex opinionista del programma, che prenderà il posto di Ilary Blasi e che sarà affiancata da Dario Maltese e Sonia Bruganelli , nelle vesti di opinionisti, mentre Elenoire Casalegno sarà l'inviata speciale in Honduras .

Chi è Vladimir Luxuria? - Attivista, ex parlamentare e personaggio televisivo è di origini pugliesi. Nata a Foggia il 24 giugno del 1965 come Vladimiro Guadagno, Valdimir oggi è la trasgender più famosa d'Italia. Nella sua lunga carriera è stata attrice e anche scrittrice e per anni è stata la protagonista indiscussa del Muccassassina, storico locale gay romano.

L'attivismo - È alla fine degli anni ottanta che inizia il suo impegno nel movimento per i diritti della comunità LGBT. Nel 1993 diventa direttrice artistica del Circolo di cultura omosessuale Mario Mieli e organizza la prima serata Muccassassina che si teneva, in un primo momento, al centro sociale "Villaggio Globale" a Roma. La serata raggiunge un grande successo fino a ospitare personaggi di fama internazionale come il fotografo e regista David LaChapelle, l'attore Rupert Everett e lo stilista Alexander McQueen. È stata l'organizzatrice del primo Gay Pride d'Italia che si è tenuto, per la prima volta, a Roma il 2 luglio del 1994. Sei anni dopo, nel 2000, ha organizzato il World Pride al quale hanno partecipato circa un milione di persone. Negli anni successivi è stata poi madrina di diversi Gay Pride italiani.

La carriera politica - Il suo impegno politico ha raggiunto il culmine nel 2006 quando è candidata nella circoscrizione Lazio 1 e viene eletta nelle liste di Rifondazione Comunista. È rimasta in carica fino al 2008 ed è stata la prima trasgender a entrare nel Parlamento italiano. Si è resa promotrice di due leggi: una in materia di cinematografia, l'altra sui diritti e le libertà delle persone transgenere.

Vladimir Luxuria personaggio televisivo - In tv da oltre 20 anni, la prima volta l'abbiamo vista come ospite fissa al "Maurizio Costanzo Show" dal 1999 al 2005. Da quel momento ha partecipato a diversi programmi televisivi sia nelle vesti di conduttrice che in quelle di ospite e opinionista. Nel 2008 ha partecipato come concorrente a "L'isola dei Famosi" e ha vinto il reality ambientato in Honduras. Successivamente l'abbiamo vista spesso ospite nei programmi condotti da Barbara d'Urso come "Pomeriggio Cinque" e "Live non è la d'Urso" e anche come opinionista sia al "Grande Fratello" che a "L'Isola dei Famosi".

L'isola dei Famosi - La sua avventura nel reality di Canale 5 è iniziata nel 2008 quando nei panni di naufraga ha patito la fame e sopportato le condizioni estreme imposte dal regolamento del programma fino ad arrivare alla fine e a trionfare come vincitrice. Dello stesso programma è stata inviata speciale sia nell'edizione del 2011 che in quella del 2012. Ha indossato anche le vesti di opinionista in diverse edizioni in quella del 2017 e sia nel 2022 che nel 2023, fino ad arrivare alla conduzione delle 18esima edizione tra poco in onda su Canale 5. Per Vladimir Luxuria sarà un'edizione speciale. Come raccontato dalla stessa presentatrice nel corso di un'intervista a "Pomeriggio Cinque", l'approdo al timone del programma è un sogno che si realizza.

Chi è il fidanzato? - Oggi è legata sentimentalmente a Danilo Zanvit Stecher, membro di un'associazione che si occupa di recupero di persone tossicodipendenti. Trentasette anni lui, cinquantotto lei. Hanno 21 anni di differenza, postano sui social le loro foto insieme ma non amano definirsi una coppia. Di lui ne ha parlato per la prima volta a "Verissimo". "Devo dire una cosa a mia madre: ho un amico speciale! Ovviamente lui lo sa, abbiamo concordato con lui di dirlo. Va avanti da un po' di tempo, è più giovane di me - ha rivelato e ha proseguito - è cominciata come una relazione aperta, ovvero ci diciamo che siamo una coppia aperta ma non lo siamo, dato che non ci tradiamo e siamo gelosi".

Quando inizia "L'Isola dei Famosi"? - Il reality partirà ufficialmente lunedì 8 aprile 2024. Nel corso della prima puntata della trasmissione verranno presentati i naufraghi che parteciperanno in questa edizione. In studio al fianco della conduttrice Vladimir Luxuria ci saranno Sonia Bruganelli, che ha già ricoperto il ruolo di opinionista nel corso delle ultime edizioni del "Grande Fratello Vip", e il giornalista del TG5 Dario Maltese.