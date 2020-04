Vittorio Sgarbi contro Walter Ricciardi: "Sia maledetto lui e il coronavirus"

"Sia maledetto lui e il virus". Vittorio Sgarbi, in collegamento a "Stasera Italia", si scaglia contro il medico e consulente del ministero della Salute per l'emergenza Covid-19, Walter Ricciardi. "La cosa più maligna di tutte è l'indicazione intollerabile di alcuni scienziati che non hanno mostrato di dare alcuna certezza", continua Sgarbi riferendosi al medico che avrebbe detto che in autunno è certo che tornerà il virus.

"Non è certo nulla - ribadisce il critico d'arte - non voglio che uno mi dica che in estate avrò ancora il virus". "Non possiamo vivere nell'incubo costante - conclude Sgarbi - che limita tutte le riaperture, di mascherine e guanti e di un virus sempre in agguato".