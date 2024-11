Virginio: "A 13 anni ero arrivato a pensare di farla finita"

La crisi a 13 anni - Virginio spiega che era arrivato a un momento in cui credeva che l'unica soluzione fosse quella di compiere un gesto estremo. "Ho avuto la fortuna di avere due genitori che hanno compreso il disagio che stavo vivendo", dice il cantante che poi aggiunge come il percorso di psicoterapia gli sia servito per superare la crisi. Un periodo buio archiviato con il coming out e il trionfo alla decima edizione del talent show di Maria De Filippi.