Violenza sulle donne, il messaggio di Silvia Toffanin: "L'attenzione rimanga costante da parte di tutti"

In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne a "Verissimo" Silvia Toffanin ha rivolto un messaggio in chiusura di puntata. "Mi auguro che l'attenzione rimanga costante da parte di tutti, non solo in questa data", ha detto la conduttrice ricordando come il tema sia al "centro delle cronache". E ha aggiunto: "Gli atteggiamenti denigratori non sono normali, non vanno accettati e vanno sempre denunciati".

Dallo studio Silvia Toffanin ha poi rivolto un pensiero alle famiglie di Giulia Cecchettin, Giulia Tramontano e di tutte le vittime di femminicidio, 103 in Italia nel 2023 secondo i dati del Viminale. Nella Giornata contro la violenza sulle donne nelle piazze da Nord a Sud sono state numerose le manifestazioni per dire basta a una strage che sembra non conoscere fine. E arriva anche l'appello del padre di Giulia Cecchettin: "Parlate, denunciate, fidatevi".