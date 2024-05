"Viola come il mare 2", grandi numeri per l'esordio della fiction Mediaset

Grandi numeri per l’esordio della nuova stagione di "Viola come il mare" con Francesca Chillemi e Can Yaman.

Le prime tre puntate su Mediaset Infinity Mediaset, per la prima volta, ha anticipato la messa in onda televisiva su Canale 5 di "Viola come il mare" con una visione gratuita delle prime 3 puntate sulla piattaforma Mediaset Infinity con un riscontro eccezionale. La serie è il contenuto on demand più visto di tutte le piattaforme digital con oltre 4 milioni di ore viste in poco più di una settimana. "Viola come il mare", co-prodotta da RTI e Lux Vide (società del Gruppo Fremantle) è una coproduzione Rti e Lux Vide (società del Gruppo Fremantle), liberamente adattata dal romanzo di Simona Tanzini "Conosci l’estate?".

Giancarlo Scheri: "Una grande conferma" Il secondo episodio della serie sarà trasmesso in prima serata su Canale 5 giovedì 9 maggio. Giancarlo Scheri, Direttore Canale 5: "Grande conferma, per la seconda stagione di 'Viola come il mare'. La serie Lux Vide-Fremantle, diretta da Alexis Sweet e Laszlo Barbo, piace al pubblico di Canale 5 e di Mediaset Infinity, sia per l'ottima realizzazione, sia per i volti, molto amati, di Francesca Chillemi e Can Yaman. Ringrazio Matilde e Luca Bernabei, per l'eccellente collaborazione con la direzione Fiction Mediaset, che premia il Gruppo dal punto di vista editoriale e degli ascolti".