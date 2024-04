"Viola come il mare" 2, trama e cast della fiction con Can Yaman e Francesca Chillemi: tutto quello che c'è da sapere

Le prime tre puntate della serie tv che racconta le vicende della giornalista Viola e del commissario Francesco Demir saranno in anteprima e in esclusiva su Mediaset Infinity dal 24 aprile, dove è già possibile rivedere tutte le puntate della prima stagione. In attesa del secondo capitolo, scopriamo la trama e il cast di "Viola come il mare" 2.

La seconda stagione di "Viola come il mare" , la fiction con protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi , è in arrivo in prima serata su Canale 5 dal prossimo 3 maggio.

"Viola come il mare" 2, cast e nuovi personaggi La nuova stagione di "Viola come il mare" avrà dei nuovi personaggi. Scopriamo chi sono. Ninni Bruschetta è Leonardo Piazza: il nuovo editore di Sicilia WebNews. Sessantenne fascinoso, ha acquistato la redazione apportando notevoli cambiamenti, licenziando alcuni giornalisti e mantenendone altri che riteneva meritevoli di fiducia, tra cui la cronista Viola e la videomaker Tamara. Fermo ma comprensivo, pretende l'eccellenza dalle persone che lavorano per lui e le sprona a fare sempre del loro meglio. Come con Viola, alla quale affida la registrazione di un podcast dove potrà raccontare i casi di cronaca nera con un taglio personale. Leonardo, infatti, avendo intuito il talento della giornalista nel capire le persone, decide di valorizzarlo il più possibile. Per Viola all’inizio non sarà facile, ma grazie all’incoraggiamento di Leonardo riuscirà a fronteggiare questa nuova sfida. Lui stesso, come vedremo, ha dovuto imparare sulla sua pelle quanto sia importante non arrendersi. Alice Arcuri è Vita Stabili: la nuova direttrice di Sicilia WebNews. Stakanovista e determinata, Vita è una persona molto sensibile. Come spesso accade quando si è troppo gentili, però, c'è chi se ne approfitta, e la disponibilità iniziale farà spazio al rigore e alla disciplina. Risolutezza che sembra avere soprattutto con Viola. Giovanni Scifoni interpreta invece Matteo Ferrara, il nuovo PM della procura di Palermo. Lucido e disciplinato, con il fascino della compostezza e di chi sa sempre ciò che vuole. Insomma, un vero e proprio rompiscatole agli occhi di Demir, al quale darà del filo da torcere. Ferrara, infatti, non è certamente comprensivo come il vecchio PM Buscemi, e per lui l'Ispettore è fin troppo impulsivo nelle decisioni e refrattario alle regole. Tra i due non scorre buon sangue, ancor di più quando Ferrara stringerà una bella amicizia in riva al mare con Viola. Viola e Matteo prendono l'abitudine di andare a nuotare e, dopo essersi conosciuti, iniziano a farlo sempre più spesso, anche insieme. Il PM, infatti, con le sue parole gentili e il suo ottimismo, sa essere una piacevole compagnia per la giornalista. Insomma, è un vero e proprio gentleman e questo a Demir non piace per niente.

Lorenzo Scalzo sarà Raffaele Noto: giovane e piacente, atletico e donnaiolo, è il nuovo reporter sportivo della redazione. Con il suo atteggiamento scanzonato si crede irresistibile e rifiuta l'amore, preferendo piuttosto relazioni occasionali e senza troppo impegno, un po' come la videomaker Tamara (interpretata da Chiara Tron). I due, infatti, sembrano condividere la leggerezza nelle storie sentimentali e l'insofferenza verso i rapporti stabili, anche se si trovano spesso a battibeccare. Ma inaspettatamente Raffaele si avvicinerà anche a chi, in apparenza, sembra essere lontano anni luce da lui: Maryam, la nuova cronista, di famiglia islamica. A vestire i panni di quest'ultima è Virginia Diop. Maryam Nzari è la nuova giornalista di Sicilia WebNews che si occuperà della sezione politica del giornale, e alla quale non piacciono le etichette, come tiene prontamente a precisare fin dal primo giorno in redazione. Insomma, è chiaro sin da subito di che pasta è fatta. Di famiglia islamica, si definisce una ragazza moderna e di valori, sicura delle proprie idee e zelante sul lavoro, una vera e propria "perfettina" che difficilmente si scompone. In realtà, nella vita di tutti i giorni si scopre vivace ed esuberante e con un'inaspettata passione che la porterà a intessere una profonda conoscenza con il nuovo reporter sportivo.

"Viola come il mare 2", chi interpretano Can Yaman e Francesca Chillemi Madre italiana e padre turco, Can Yaman interpreta Francesco Demir, l'Ispettore capo di polizia e ha un talento innato per le indagini. Non ci pensa due volte quando si tratta di raggiungere l’obiettivo, anche se questo significa andare contro ogni regolamento e saltare le procedure, cosa che spesso finisce per metterlo nei guai. Oltre al suo lavoro, Francesco ha anche una grande passione per le donne. Francesco semplicemente non crede nelle relazioni stabili e nel matrimonio, esattamente il contrario di Viola che invece sogna il grande amore. Dopo aver vinto Miss Italia a 18 anni, Viola Vitale decide di trasferirsi a Palermo per lavorare come giornalista in una piccola ma agguerrita redazione di un giornale online. Viola è costretta a fare i conti con un superpotere che ha appena scoperto di possedere: sente, o meglio, vede i sentimenti degli altri attraverso la sinestesia. Questa capacità le permette di associare colori specifici alle emozioni delle persone che ha di fronte, ed è proprio imparando a leggere i sentimenti degli altri che troverà il modo di affrontare la ragione più profonda e drammatica che l’ha riportata in Sicilia. Ospiti a "Verissimo" le due attrici della fiction in onda su Canale 5 "Viola come il mare", Francesca Chillemi e Chiara Tron, avevano raccontato il loro rapporto sul set con Can Yaman: "Quando non c'è ci manca: Sul set è stato un po' il nostro fratello maggiore. Francesca invece ha sempre avuto il ruolo di madre"

"Viola come il mare" 2 quanti episodi sono? Coprodotta da Rti e LuxVide, società del Gruppo Freemantle e diretta da Alexis Sweet e Laszlo Barbo, "Viola come il mare" 2, in 6 serate, è liberamente adattata dal romanzo di Simona Tanzini “Conosci l’estate?”. La serie è un procedural che potremmo definire light crime, che mescola insieme elementi di commedia a casi verticali polizieschi.

Come finisce "Viola come il mare"? Nell'ultima puntata della prima stagione di Viola come il mare, Viola scopre che suo padre è morto. Intanto, il commissario di polizia Francesco Demir, riesce a trovare la talpa della procura che cercava di depistare le indagini sul traffico di esseri umani. Si tratta di Santo Buscemi, suo mentore e Pubblico Ministero di Palermo. Quest'ultimo rapisce Viola, ma Francesco riesce a salvarla. Alla fine della puntata, Viola rivela a Francesco di non essere in grado di vedere il suo colore. "Non mi è mai successo prima", confessa durante un momento di grande intimità che per poco non si conclude con un bacio. Così, Viola invita Francesco a cena, ma il poliziotto se ne va con una scusa. "Forse è per questo che non vedo il tuo colore, Francesco. Perché tu non ti lasci guardare", pensa Viola. Infine, Sonia, la madre di Francesco, vuole rimettersi in contatto con il figlio e tornare a Palermo per parlargli di suo padre.

Dove è stato girato il film "Viola come il mare"? Le riprese della prima stagione di "Viola come il mare" erano state girate tra Palermo e Roma, più precisamente tra Terrasini e Termini Imerese (PA), Civita Castellana (VT), Formello e Ostia (tutte e tre a Roma).

Quando inizia "Viola come il mare" 2 su Mediaset Infinity La seconda stagione della fiction sarà disponibile in anteprima ed esclusiva su Mediaset Infinity: sarà possibile vedere in streaming le prime tre puntate del nuovo capitolo della serie tv dal 24 aprile.