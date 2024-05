In particolare, su Canale 5, la serie con Can Yaman e Francesca Chillemi è stata vista da 2.375.000 telespettatori con una share del 15.10% (19.55% tra i 15-34enni). Sulla piattaforma Mediaset Infinity la terza puntata della serie ha registrato un ascolto medio di 1.298.800 individui (dal 24 aprile al 16 maggio).

Ascolti in crescita per la terza puntata di " Viola come il mare 2 " sempre leader su Canale 5 e Mediaset Infinity con oltre 3 milioni 700 mila spettatori (3.672.000 di ascolto medio).

Tgcom24

"Viola come il mare 2" con Francesca Chillemi e Can Yaman è il contenuto on demand più visto di tutte le piattaforme digital rilevate con 8.4 milioni di ore viste in streaming. Il successo della terza puntata segue quelli ottenuti già all'esordio e con la seconda puntata.

Su Mediaset Infinity sono disponibili gratuitamente e in esclusiva tutti gli episodi di "Viola come il mare" su Canale 5, il quarto episodio della serie sarà trasmesso in prima serata giovedì 23 maggio.

“Viola come il mare”, co-prodotta da RTI e Lux Vide (società del Gruppo Fremantle), è liberamente adattata dal romanzo di Simona Tanzini “Conosci l’estate?”.