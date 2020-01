Videoselfie alla guida, “Striscia la notizia” pizzica anche Enrico Papi

Anche Enrico Papi sembrerebbe appartenere al gruppo dei vip col brutto vizio di fare videoselfie mentre è alla guida. Il popolare conduttore è stato bacchettato dall’inviato di “Striscia la Notizia” Max Laudadio dopo aver postato più di un video sui social network in cui si riprende e parla ai fan mentre si trova in auto al posto del conducente.

“Sono un pi**a”, dice senza esitazioni Papi quando l’inviato del tg satirico gli fa notare il suo comportamento pericoloso. “Avete ragione, non si deve fare, ho fatto una grande pi**ata”, ammette il conduttore costretto poi a cantare il suo mea culpa sulle note della canzone di Renato Zero “Mi vendo”, che per la particolare occasione diventa “Mi filmo”.