Victoria Cabello ricoverata: "Il mio anestesista si chiama Gesù"

"Trovo che questo sia un segno... Se non fa il miracolo Gesù mi girano i co...", l'ironia della conduttrice, che spiega anche il motivo del ricovero, "una vena intasata nel massetere, niente di grave". Cabello mostra anche il pannolone, poi rassicura i follower: "Non volevo assolutamente farvi stare in pensiero e non avrei mai postato niente ma quando scopri che l'anestesista si chiama Gesù... comunque sto benissimo, sembro Sloth dei Goonies".