Veronica Peparini e Andreas Muller sulla gravidanza: "L'ultima visita è andata bene, ma non siamo ancora fuori pericolo"

"La situazione si è quasi normalizzata. L'ultima visita è andata bene, siamo tutti molto più positivi, anche se non siamo ancora fuori pericolo". Dopo l'annuncio della gravidanza gemellare, Veronica Peparini e Andreas Muller tornano - questa volta in collegamento video - a "Verissimo" per parlare del difficile momento appena trascorso, in cui hanno temuto di perdere una delle due bambine.

"Le gravidanze gemellari come la mia, monocoriali biamgnotiche, sono particolari: si può sviluppare una malattia che si chiama trasfusione feto fetale in cui uno dei due gemelli diventa donatore rispetto all'altro che invece è ricevente", spiega la coreografa, sottolineando di aver fortunatamente scoperto in tempo il problema.

"La mia fortuna è stata questa, perché spesso molte donne se ne accorgono quando ormai la malattia è in una fase acuta", aggiunge la coreografa. Non è chiaro da cosa scaturisca questo tipo di problema nelle gravidanze gemellari: "La dottoressa mi ha detto che non dipende da fattori come il lavoro, lo sforzo, può succedere a chiunque".