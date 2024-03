Con un tenero post sui social e alcuni scatti, la coreografa, rimasta incinta a 52 anni, e il ballerino hanno annunciato la nascita delle bambine. "Sono in lacrime e senza parole… ho troppo da raccontare e nulla da aggiungere per ora! Penelope e Ginevra siete finalmente qui e io oggi con voi rinasco", ha scritto il neo papà. La coppia può finalmente tirare un respiro di sollievo, dopo una gravidanza particolarmente difficile , a causa di alcune complicazioni, che si sono presentate nel corso dei nove mesi.

Una gravidanza difficile A dicembre, in un collegamento video, Veronica e Andreas avevano comunicato a "Verissimo", di essere appena usciti da un momento particolarmente difficile in cui avevano temuto di perdere una delle due bambine: "La situazione si è quasi normalizzata. L'ultima visita è andata bene, siamo tutti molto più positivi, anche se non siamo ancora fuori pericolo", avevano detto.

L'annuncio della gravidanza Sempre a "Verissimo", poco più di un mese prima, la coppia aveva dato l'annuncio di questa incredibile gravidanza: "Sono incinta di due gemelle a 52 anni, questo è un dono!", aveva esordito l'insegnante di danza, già al quinto mese d'attesa, unita nel lavoro e nella vita da sei anni a Andreas Muller grazie ad "Amici" di Maria De Filippi. "Abbiamo chiesto un piccolo aiutino vista l'età ma fortunatamente sono arrivate subito. Siamo stati molti fortunati". Già mamma di Daniele, 14 anni, e Olivia, 10 anni, la coreografa aveva proseguito raccontando di essersi sentita protetta nel momento in cui aveva dato l'annuncio ai figli e ai genitori. "I nostri genitori l'hanno saputo solo una settimana fa e sono felicissimi, ci appoggiano. I miei figli anche mi hanno stupito, è stato in quel momento che ho vissuto la vera gioia della gravidanza, mi sono sentita protetta. Sono quasi al quinto mese anche se la pancia stenta a vedersi ancora. Sono più consapevole vista l'età adulta ma anche tanto felice", aveva aggiunto Veronica Peparini.

"Desideravo da sempre diventare padre e con Veronica, nonostante la sua età, non ci siamo fermati nell'inseguire il sogno di allargare la famiglia", aveva invece commentato Andreas, 27 anni.



Gravidanza gemellare Per spiegare le difficoltà e le particolarità di una gravidanza gemellare Veronica e Andreas avevano scritto sui social: "Abbiamo sempre ribadito e ci teniamo a sottolinearlo ancora perché è compito di chi ha visibilità fare queste cose, che le gravidanze gemellari sono gravidanze che vanno seguite da specialisti. La nostra è una gravidanza gemellare monocoriale biamgnotica: le piccole vivono in un’unica placenta in due sacche distinte. I vasi sanguigni sono condivisi tra le due e in questo momento una delle due piccole è donatrice di sangue nei confronti dell’altra che quindi è ricevente. Questo può essere il principio di una malattia chiamata trasfusione feto fetale e in questo momento ci troviamo in un punto dove al 50% la situazione potrebbe tornare regolare da sé. Motivo per cui stiamo monitorando la situazione ogni 48 ore".