Sabato 27 e domenica 28 gennaio, alle 16.30 su Canale 5, weekend in compagnia di "Verissimo", condotto da Silvia Toffanin.

Ecco gli ospiti di sabato: in esclusiva, la verità di Anthony Delon sulle condizioni di salute ed emotive di suo padre, il grande Alain Delon, e la battaglia che lo vede contrapporsi a sua sorella Anouchka. In studio, intervista ritratto a Valeria Golino, tra pochi giorni nelle sale con il film "Te l’avevo detto", l’influencer ed ex gieffino George Ciupilan parlerà per la prima volta in tv della grave aggressione subita qualche giorno fa e direttamente da "Terra Amara" la storia di Sibel Taşçıoğlu, che nella soap interpreta il personaggio di Şermin. E ancora, Vera Gemma sarà per la prima volta in studio con il figlio Maximus e per ricordare Mino Reitano sarà ospite la moglie Patrizia Vernola con le due figlie, Giuseppina Elena e Grazia Benedetta.