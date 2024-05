"Verissimo", ultimo weekend stagionale con Gigi D'Agostino e lo speciale "Amici"

Sabato 25 e domenica 26 maggio, alle 16.30 su Canale 5, ultimo weekend stagionale in compagnia di "Verissimo", condotto da Silvia Toffanin.

Sabato In esclusiva, prima intervista per la tv italiana per Gigi D’Agostino, il capitano della musica dance, rimasto lontano dalle scene per un lungo periodo a causa di un grave problema di salute e ora pronto a far ballare nuovamente il suo pubblico. E sempre in esclusiva, Silvia Toffanin intervista il super modello britannico David Gandy. Fresca di festeggiamenti per i suoi 30 anni, sarà ospite con la sua energia e semplicità Elettra Lamborghini. E ancora, insieme in studio, con la loro forza e il loro spirito positivo, Carolyn Smith e Carolina Marconi. Infine, un aggiornamento sullo stato di salute di Costantino Vitagliano e la storia d’amore appena sbocciata, grazie a "Uomini e Donne", tra Daniele e Gaia. Domenica invece è tutta dedicata allo speciale "Amici".