Sabato 17 e domenica 18 febbraio, alle 16.30 su Canale 5, weekend in compagnia di "Verissimo", condotto da Silvia Toffanin.

Sabato in esclusiva, sarà ospite Jean Paul Gaultier, lo stilista che con le sue creazioni iconiche, nel corso di cinquant’anni di carriera, ha lasciato un segno indelebile nella moda, ora celebrato con il musical "Fashion Freak Show". Intervista di famiglia per Cristina e Benedetta Parodi, in studio con Laura, la loro splendida mamma. E ancora, gli aggiornamenti sullo stato di salute di Costantino Vitagliano e direttamente dal successo di Sanremo la voce di Clara. Per gli appassionati di "Terra Amara" sarà ospite Selin Yeninci, l’attrice che nella soap di Canale 5 interpreta Saniye. Infine, tutte le emozioni di Veronica Peparini e Andreas Muller, in attesa di due gemelline.