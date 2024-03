Sabato 30 e domenica 31 marzo, alle 16.30 su Canale 5, weekend in compagnia di "Verissimo", condotto da Silvia Toffanin.

Sabato intervista ritratto per Veronica Gentili, alla guida de "Le Iene" su Italia1. La gioia di Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, coppia innamoratissima nata nella casa di "Grande Fratello Vip", e ora in attesa del primo figlio. In studio, la vita e la carriera di una protagonista della musica italiana Rettore e al percorso dei primi eliminati dal serale di "Amici" di Maria De Filippi: il cantante Ayle e il ballerino Kumo. Infine, prima intervista di coppia per Martin Castrogiovanni con la moglie Daniela e per Maria Esposito, giovane attrice che, grazie al suo talento, è entrata nel cuore del pubblico e ora è in libreria con "Una luce tra i vicoli".