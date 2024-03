A "Verissimo" intervista esclusiva all'attivista per i diritti umani Patrick Zaki

Alle ore 16.30 su Canale 5, weekend in compagnia di “Verissimo”, condotto da Silvia Toffanin. Sabato 16 marzo "Verissimo" accoglierà l’energia e il talento di Rose Villain, tra le artiste maggiormente apprezzate, con la sua hit “Click boom”, dell’ultimo festival di Sanremo. Rose Villain lo scorso 4 marzo ha pubblicato il suo secondo album "Radio Sakura" , dalle atmosfere meno cupe rispetto al precedente "Radio Gotham". Spazio poi al “Grande Fratello” con l'allegria di Grecia Colmenares, concorrente eliminata dopo ben sei mesi di permanenza nella Casa. Dopo aver lasciato volontariamente “Amici” lo scorso gennaio , sarà a Verissimo per parlare del suo percorso interiore, Mew, tra le ex allieve più amate di questa edizione del talent. E ancora saranno ospiti in studio: Fabio Canino, Monica Leofreddi e Juliana Moreira.

L'intervista a Patrick Zaki

Domenica 17 marzo Silvia Toffanin intervisterà (alle ore 18.00) l’attivista per i diritti umani Patrick Zaki, che nel libro "Sogni e illusioni di libertà" ha raccontato la sua drammatica storia. Al centro della biografia la dura detenzione in carcere in Egitto, la libertà riconquistata e i suoi progetti per il futuro. In studio anche Carolina Marconi con la mamma Soraya e tutta l’umanità di un grande artista, Nino D’Angelo. Inoltre, spazio alle emozioni di Stash, che con i The Kolors sta vivendo un vero momento d’oro della carriera. L'ultimo tormentone messo a segno dalla band, "Un ragazzo una ragazza", ha fatto ballare tutti all'ultimo Festival di Sanremo. Infine, per i fan di "Terra Amara", questa settimana sarà ospite Bülent Polat, l’attore che nella seria di Canale 5 interpreta Gaffur, con la piccola Neva Pekoz, ossia Üzüm.