A "Verissimo", l’eleganza di Anbeta , la ballerina di grande talento nata, qualche anno fa, dalla scuola di “Amici”. Dal talent di Maria De Filippi sarà in studio anche l’ultima eliminata dal serale: la cantante Martina . Sempre partito da “Amici” e ora con una carriera di successo, sarà in studio il ballerino e pattinatore Tommaso Stanzani . E ancora, gli aggiornamenti sullo stato di salute dell’attrice Eleonora Giorgi , il racconto di vita di Rosita Celentano e la storia sbocciata a “Uomini e Donne” tra Teresa Langella e Andrea Dal Corso , che sveleranno la data delle loro prossime nozze.

Gli ospiti di "Verissimo" di domenica 12 maggio

Silvia Toffanin accoglie per un’intervista padre-figlia, Al Bano con Jasmine Carrisi. In studio la storia di Ermal Meta, appena uscito con il suo ultimo album e presto papà di una bimba. A "Verissimo" la drammatica vicenda e la battaglia di Roberta e Roberto, genitori di Alessandro Venturelli, il ragazzo scomparso misteriosamente dalla loro casa di Sassuolo il 5 dicembre 2020 e non ancora ritrovato. Direttamente da “Amici” sarà a "Verissimo" la coppia di professori composta da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Infine, per tutti gli appassionati di “Terra Amara”, saranno ospiti Sibel Taşçıoğlu e Yeliz Doğramacılar, le attrici che interpretano nella serie Şermin e Füsun.