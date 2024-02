Gli ospiti di "Verissimo" di sabato 3 febbraio

A Verissimo sarà ospite per un ritratto personale, al di là del ruolo politico, Matteo Renzi, in uscita il 6 febbraio con il libro “Palla al centro. La politica al tempo delle influencer”. A pochi giorni dalla scomparsa di Sandra Milo, vera icona del cinema italiano, la ricorderà in studio il figlio Ciro. Inoltre, "Verissimo" riproporrà alcuni passaggi dell’ultima intervista che l’attrice aveva rilasciato a Silvia Toffanin lo scorso 30 settembre. E ancora, in studio: con la sua storia e la sua carriera Rita Pavone, da “Terra Amara” gli amatissimi Polen Emre, che interpreta Fadik e Şahin Vural, che interpreta il ruolo di Raşit. Infine, in studio il cast dello spettacolo “Open” formato da ex alunni di “Amici”, tra questi: Klaudia Pepa, Christian Stefanelli, Samuel Antinelli e Rosa Di Grazia.