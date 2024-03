Gli ospiti di domenica a "Verissimo"

Domenica Silvia Toffanin accoglie Michelle Hunziker, dal 6 marzo, in prima serata su Canale 5, con "Michelle Impossible & Friends". In studio, il grande ritorno, grazie all’ultimo Sanremo, dei Ricchi e Poveri e l’energia e l’esempio positivo di Carolyn Smith. E ancora, per la loro prima intervista in tv, saranno a Verissimo i quattro mitici postini di "C’è posta per te": Marcello, Gianfranco, Giovanni e Andrea. Infine, spazio alla storia di un gruppo musicale iconico: I Cugini di Campagna.