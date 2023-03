"Verissimo", tanti gli ospiti: da Lorella Cuccarini a Giancarlo Fisichella

Gli ospiti di sabato

Silvia Toffanin incontra per la prima volta il pilota automobilistico Giancarlo Fisichella. A Verissimo, inoltre, intervista madre-figlia per Soleil Sorge e sua mamma Wendy e la gioia di diventare presto genitori di Natalia Paragoni e Andrea Zelletta, coppia nata quattro anni fa a "Uomini e donne". E ancora, sarà in studio Sean Kanan, l’attore che interpreta il personaggio di Deacon nella soap "Beautiful". Infine, l’ironia di Francesca Reggiani a teatro con "Questioni di prestigio" e Matilde Brandi, che riceverà una sorpresa dal suo nuovo compagno Francesco.