“Verissimo”, Federica Panicucci commossa confessa: “Io e Marco? Ci piacerebbe sposarci e quando sarà verremo qui a dirvelo”

"Marco mi è stato vicino in alcuni momenti molto importanti, qualsiasi cosa lui c'è. È un uomo che ogni giorno mi sceglie, non mi dà mai per scontata". Ospite di “Verissimo”, Federica Panicucci parla della sua relazione con il compagno Marco Bacini, con cui ha una relazione da tre anni e che è presente in studio con lei, per la loro prima intervista di coppia.

La conduttrice di “Mattino Cinque” si commuove più volte parlando del suo amore e dell’incontro tra il fidanzato e il padre, ora scomparso. "Abbiamo cambiato radicalmente le nostre vite per stare insieme", spiega Federica, "siamo stati uno tsunami nelle vite dell'altro". Riguardo al matrimonio, Federica Panicucci afferma: “E come coppia innamorata, a noi piacerebbe: e quindi quando sarà, verremo qui a dirvelo”.