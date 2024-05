In un panorama televisivo sempre più ricco di offerte, anche l’appuntamento della domenica ha riaffermato la sua leadership di fascia, collezionando una media di 2.338.000 telespettatori, share individui del 21%. Partito con il raddoppio domenicale nel 2021, stagione dopo stagione, "Verissimo" si è attestato come un punto fermo del palinsesto di Canale 5, capace di attrarre, anche nel giorno festivo, un pubblico trasversale (25.6% sul target femminile) e sempre di più una platea giovane, raggiungendo in questa edizione il 24.7% di share sui 15-34enni.