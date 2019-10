"Verissimo" ancora leader del sabato pomeriggio 

Ascolti ancora in crescita per “Verissimo”, il talk show del sabato pomeriggio di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin, che domina la sua fascia d’ascolto con 2 milioni e.285mila spettatori totali per uno share del 20.47% (19.33% sul target commerciale). Ottimo riscontro anche per “Verissimo giri di valzer” che registra 2 milioni e .192mila spettatori totali e uno share del 18.83% (18.82% sul target commerciale).