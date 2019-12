“Verissimo”, Aida Yespica: “Non vedo mio figlio da quattro mesi: il padre non me l’ha lasciato”

"Non vedo mio figlio da quattro mesi”. Aida Yespica in lacrime racconta a “Verissimo” il suo dramma. "Sono quattro mesi che aspetto il mio nuovo passaporto venezuelano, mi è scaduto il visto americano e non ho più pagine sul mio vecchio passaporto. Non posso andare negli Stati Uniti, ma mio figlio è lì con il mio ex marito". La showgirl ha avuto il figlio Aaron 11 anni fa, mentre era sposata con il calciatore Matteo Ferrari. Ma dopo la fine del matrimonio la situazione è diventata complessa: "Fino ai 7 anni ho vissuto con mio figlio. Poi sono stata truffata, ho perso tutto e ho lasciato che vivesse con Matteo, negli Stati Uniti". Con la voce rotta dal pianto, Aida Yespica spiega i problemi burocratici che le impediscono di volare da Aaron: “Non ho i documenti per andare negli Stati Uniti e non posso vedere mio figlio”.