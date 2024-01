Vera Gemma sul rapporto con Gue' Pequeno: "È nato tutto da una lunga amicizia via chat"

Già ospite nel salotto di "Verissimo" a inizio anno, Vera Gemma torna da Silvia Toffanin per parlare d'amore. "La volta scorsa ti ho detto che ero single ma che le audizioni erano aperte. Il giorno dopo infatti avevo già un appuntamento programmato ma non l'ho detto per scaramanzia. Non potevo sapere cosa sarebbe successo" ha esordito l'attrice figlia dell'attore Giuliano Gemma.

"L'incontro era con Gue' Pequeno. Dopo una lunga amicizia nata via chat siamo riusciti a vederci una sera. Pensa che gli scrivevo anche quando ero a Los Angeles, forse anche troppo, ma ero entusiasta della mia situazione lavorativa. Ora non so cosa ci riserverà il futuro però posso dirti che il bell'incontro c'è stato ed ho scoperto una persona meravigliosa, intelligente e con un gran gusto per l'arte. Ha una profondità lontana dagli stereotipi del rapper. Sono felice e fiera di aver condiviso del tempo con lui. Ora può succedere di tutto, io sono pericolosa" ha confidato Vera Gemma.