Vent'anni senza Vittorio Gassman: ecco l'omaggio di Mediaset

Per celebrare il ventennale della scomparsa di Vittorio Gassman, morto il 29 giugno del 2000, le reti Mediaset dedicano un weekend al Mattatore. Si parte il 27 giugno in seconda serata su Canale 5 con un'edizione speciale del Tg5, per poi proseguire su Rete 4 e Cine34 con una selezione dei suoi film più rappresentativi: da "Il divorzio" a "Brancaleone alle Crociate", passando per il capolavoro "Il sorpasso".

Principe della commedia all'italiana - Attore, regista, sceneggiatore, scrittore, attivo in campo teatrale, cinematografico e televisivo, Gassman è considerato uno dei migliori e più rappresentativi interpreti italiani di sempre. Viene ricordato anche per la maniacale professionalità, la sua versatilità e l'assoluto magnetismo. Con Alberto Sordi, Ugo Tognazzi, Nino Manfredi e Marcello Mastroianni, Vittorio Gassman è ricordato come uno dei più grandi interpreti della commedia all'italiana.

Le celebrazioni partono sabato 27 giugno su Canale 5, in seconda serata, con "Speciale TG5 Mattatore per sempre". Anna Praderio intervista i figli Alessandro, Paola, Vittoria. In onda anche le testimonianze dello stesso Gassman e dei colleghi Jean-Louis Trintignant e Dustin Hoffman. Il 28 giugno il pomeriggio all'insegna di Gassman inizia alle 14.00 con "Il divorzio" di Romolo Guerrieri, per poi proseguire con "Senza famiglia, nullatenenti in cerca di affetto" (diretto dallo stesso Gassman). Domenica 29 il testimone passa Retequattro con "Brancaleone alle Crociate" di Mario Monicelli (in onda alle 15.45)

Maratona - Il Grande Vittorio - Il canale tematico Cine34 dedica a Gassman una maratona non stop dalle ore 7.00 alle 21.00, con sette classici della sua filmografia. Al via alle 7.00 con "Lo scatenato" di Franco Indovina, per poi proseguire con "Il Profeta" di Dino Risi e "In nome del popolo italiano", sempre di Dino Risi, in cui recita al fianco di Ugo Tognazzi.·

Alle 13.00 in onda "Mortacci" di Sergio Citti, a seguire la commedia "A mezzanotte va la ronda del piacere " di Marcello Fondato e il capolavoro "I mostri", film a episodi di di Dino Risi. La giornata si conclude alle con il capolavoro "Il sorpasso" di Dino Risi, con Jean-Louis Trintignant e Catherine Spaak.

