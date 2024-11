Vanessa Incontrada e l'infanzia: "Dormivo sotto la bancarella dei miei genitori"

I 20 anni a Zelig - Era il 2004 quando Vanessa Incontrada debuttava "ufficialmente" nella famiglia di "Zelig". Come spiega durante l'intervista, fin dal primo incontro in un ristorante tra lei e Bisio è scattato un feeling che ha reso possibile il lungo "matrimonio artistico". "Il nostro è un affetto forte, tra noi avere un copione non serve", racconta.