"Vanina - Un vicequestore a Catania", l'anticipazione a "Verissimo"

Ospiti in studio Giusy Buscemi e Giorgio Marchesi, protagonisti della serie in onda dal 27 marzo su Canale 5

"Sono come mi vedi, fumo come un camino, mangio come un maiale e bevo come un cammello", si presenta così l'ispettrice Vannina Guarrasi nell'anticipazione esclusiva trasmessa a "Verissimo" sulla nuova serie tv in onda dal 27 marzo su Canale 5. A vestire i panni della protagonista di "Vanina - Un vicequestore a Catania" l'attrice Giusy Buscemi che tra indagini e sangue nella città etnea incapperà in Paolo Malfitano, interpretato da Giorgio Marchesi.

Ospiti nello studio del talk show di Canale 5 la coppia formata da Giusy Buscemi e Giorgio Marchesi svela qualche dettaglio sul carattere dei loro personaggi. "Vanina è l'opposto di me", spiega l'attrice siciliana. Non resta che vedere se tra i due protagonisti scatterà la passione oppure se le indagini saranno di ostacolo al loro rapporto.