Vanessa Incontrada, tutta la carriera dalla conduzione di "Zelig" alle fiction

Vanessa Incontrada, da giovane modella agli esordi in tv

Nata a Barcellona il 24 novembre 1978 da padre italiano e madre spagnola, Vanessa Incontrada trascorre i primi anni della sua vita tra il capoluogo della Catalogna e Follonica, in provincia di Grosseto, dove vive tuttora. Dopo essere cresciuta solo con la mamma e la sorella, a seguito della separazione dei genitori, i primi impegni professionali come modella la spingono, ancora giovanissima, a trasferirsi a Milano per potersi affermare nel mondo dello spettacolo. La prima occasione arriva nel 1998, quando dopo alcuni spot pubblicitari prende il posto di Matilde Brandi alla guida del programma musicale "Super", in onda su Italia 1.

"Mio papà è di Roma, di Trastevere, mentre mia madre è spagnola, Catalana", raccontava in un'intervista rilasciata a "Target" quando aveva solo 19 anni, soffermandosi poi sulle prime esperienze in tv: "Con la televisione è iniziato tutto per gioco: l'impatto è stato un po' forte, però ci ho messo tutta la mia forza e mi sono detta Vane, ce la devi fare". E già all'epoca la conduttrice aveva dato modo di volersi mostrare per i contenuti e non per il suo aspetto fisico, un messaggio che con gli anni avrebbe avuto ancora più eco grazie alle battaglie di cui si è fatta portavoce: "Se devo piacere alla gente vorrei che fosse per come sono dentro".

All'esperienza di "Super", che proseguirà fino al 2000, si aggiungono altri progetti che la vedono impegnata anche in programmi Rai e in trasmissioni radiofoniche, fino ad approdare anche sul grande schermo.

Vanessa Incontrada, i film al cinema

Nel 2003 Pupi Avati individua nella Incontrada la protagonista perfetta da affiancare a Neri Marcorè nel film Il cuore altrove. "Avevo vent'anni, ero giovanissima, ricordo che andai nell'ufficio di Pupi Avati e mi parlò di questo ruolo, di una donna cieca. E dopo due ore di riunione mi disse che ci saremmo visti sul set. Avevo accanto Giancarlo Giannini ed ero molto impaurita, ma fu un'esperienza che racconterò ai miei nipoti e che mi ha aperto le porte a quello che oggi è una parte del mio mestiere, recitare".

La pellicola mette in mostra, infatti, le sue qualità come attrice e più avanti tornerà al cinema con diversi film come A/R Andata + Ritorno, Quale amore, La cena per farli conoscere, Tutte le donne della mia vita (diretto da Simona Izzo), Ti sposo ma non troppo, solo per citarne alcuni.

Vanessa Incontrada, Zelig e la collaborazione con Claudio Bisio

La consacrazione definitiva sul piccolo schermo arriva nel 2004, quando prende il testimone da Michelle Hunziker per condurre "Zelig" accanto a Claudio Bisio. "Ci sono tantissime novità, ma la più grande è Vanessa Incontrada", annunciava il presentatore sul palco del programma, che all'epoca si presentava con il nome di "Zelig Circus".

"Con Zelig ho capito che qualcosa intorno a me era cambiato - aveva rivelato in un'intervista rilasciata a "Verissimo" nel 2022, dopo essere tornata proprio sul palco che l'ha consacrata - Su quel palcoscenico continuo a essere io e non c'è un copione".



Qui, negli anni, ha dato luogo a una serie di esibizioni tra canti, coreografie e gag tutte da ridere accanto a vari comici, che contribuiranno all'incredibile successo ottenuto dalla trasmissione proprio in quel periodo. A questo si aggiungerà l'incredibile sinergia artistica portata avanti con Claudio Bisio, descritto in maniera ironica come il suo "marito mancato". La loro collaborazione sarà dettata da continui giochi di ruolo che sul palco li renderà protagonisti di una coppia inimitabile. Oltre a "Zelig", insieme a Bisio condurrà anche la serata dei "Telegatti" del 2007.

Vanessa Incontrada conduttrice

Affermatasi tra i volti più amati della televisione italiana, Vanessa Incontrada si conferma in altre trasmissioni di grande successo, dalla guida del "Festivalbar" nel 2005 ai "Music Awards" e a "Italia's Got Talent". Dal 2021 si è poi distinta, in coppia con l'attore Alessandro Siani, dietro il bancone di "Striscia la Notizia".

Vanessa Incontrada, i film e le fiction in tv

Dal 2010 Vanessa Incontrada intraprende diversi progetti che la vedono impegnata in film e fiction televisive. In Un paradiso per due interpreta la biologa marina Alice Colli, prende parte ai misteri riportati ne I cerchi nell'acqua, per poi vestire i panni del soprano Ada Botti Giachetti nella miniserie dedicata alla biografia di Enrico Caruso, fino all'amore per le figlie messe in gioco dal suo personaggio, il medico Emma Conti, in Un'altra vita, e al toccante ruolo interpretato nella drammatica miniserie Come una madre.



Che serie ha fatto Vanessa Incontrada: il successo di Fosca Innocenti E infine il recente successo ottenuto su Canale 5 con le prime due stagioni di "Fosca Innocenti", vicequestore capace di sfruttare il suo olfatto per andare a fondo ai casi più intricati. Accanto ai gialli da risolvere, però, la donna dovrà fare i conti con i sentimenti e in particolar modo con la sintonia che la lega in maniera particolare all'amico Cosimo, interpretato dall'attore Francesco Arca.

Vanessa Incontrada a teatro

Le esibizioni canore e le tante coreografie in tv hanno permesso a Vanessa Incontrada di misurarsi anche a teatro, diventato parte fondamentale della sua vita. Il suo debutto risale al 2007, quando è protagonista del musical Alta società, mentre nel 2011 è impegnata in Miles Gloriosus. Successivamente lavorerà in due occasioni con il celebre regista Gabriele Pignotta, prima con Mi piaci perché sei così e più recentemente con Scusa sono in riunione, ti posso richiamare?.

Vanessa Incontrata, la relazione con Rossano Laurini e il figlio

La showgirl è unita dal 2007 all'imprenditore toscano Rossano Laurini, 53 anni. Da sempre lontani dai riflettori e molto riservati, dalla loro unione è nato il loro primogenito Isal, che oggi ha 15 anni, e dopo aver affrontato una profonda crisi nel 2022, la Incontrada ha rinnovato più volte il desiderio di poter diventare mamma una seconda volta. "Con Rossano è un momento di grande riflessione, ma con lui non si alzerà mai un muro, la nostra storia non sarà mai finita - aveva dichiarato durante i mesi di lontananza dal compagno - Abbiamo un figlio, siamo e saremo legati a vita perché avremo sempre un presente. Poi se un giorno subentrerà un’altra persona, troveremo un altro modo per volerci bene". Con grande maturità, tra i due sembra tornato il sereno, come dimostra anche un recente scatto condiviso da Vanessa Incontrada su Instagram e il pensiero di una seconda gravidanza è stato rinnovato durante un intervento nella conduttrice nel podcast di Diletta Leotta: "Mi piacerebbe molto avere un altro figlio, adesso vediamo che succede perché per me non è stato semplice fisicamente”.

Vanessa Incontrada, body shaming

Proprio i cambiamenti del suo fisico vissuti con la prima gravidanza sono stati motivo di ripetuti attacchi e critiche sui social da parte degli hater. Vanessa Incontrada ha però deciso di reagire e spendersi in prima persona nella battaglia al body shaming. "La perfezione non esiste, lo so che non dico una grande novità ma io lo voglio dire, lo voglio gridare, lo voglio urlare - esordiva in un toccante monologo in onda nel 2019 - La perfezione non esiste bisognerebbe inserirla tra i primi insegnamenti che ci danno. Sai quanto tempo ho perso a cercarla... è come l'amore: pensavo di essere perfetta per trovare l'uomo della mia vita, per piacergli, che si innamorasse di me. Alla fine ho trovato un uomo molto speciale, lui, mio marito Rossano, che mi ha detto una cosa che mi ha fatto molto ragionare: devi sorridere per i tuoi difetti. Ed è vero, si è preso il pacchetto intero, pregi e difetti. E io ho fatto la stessa cosa con lui".

Nel 2020 Vanessa Incontrada ha posato completamente nuda per "Vanity Fair", diventando ancora una volta portavoce in nome della body positivity. "Questa copertina è il momento più bello degli ultimi anni. È il punto d’arrivo che vede il mio corpo diventare un messaggio per tutte le donne (e per tutti gli uomini): dobbiamo tutti affrontare, capire e celebrare una nuova bellezza".