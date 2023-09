Valerio Scanu si è sposato con Luigi Calcara: ecco le foto

Valerio Scanu e Luigi Calcara si sono sposati con rito civile in Campidoglio, alla presenza di amici e rispettive famiglie.

I due fanno coppia fissa da tre anni, ma erano usciti allo scoperto solo nel novembre 2022 per annunciare il fidanzamento. La data scelta per le nozze (7 settembre) non è casuale e ha un significato importante: proprio tre anni fa, infatti, il padre del cantante è mancato a causa del Covid.