Valeria Marini e la voglia di maternità: "Se non arriva un figlio potrei adottarlo"

Valeria Marini non ha mai nascosto il suo desiderio di maternità e se il figlio non dovesse arrivare è pronta anche a percorrere la strada dell'adozione. "Ho desiderato un figlio e lo desidero ancora. Certo, assolutamente sì. Poi, se non succederà posso pure adottarlo. Il tema della maternità per me c'è sempre stato", ha svelato la showgirl ospite del programma di Pierluigi Diaco.