Valeria e Ciavy un mese dopo, lui vorrebbe riprovarci ma lei: "Sto pensando a me stessa"

Il loro falò di confronto non era finito nel migliore dei modi. Ciavy e Valeria si erano detti addio non essendo riusciti a superare le prove di fiducia che impone "Temptation Island", ma un mese dopo dalla fine del reality qualcosa sembra essere cambiato.

Secondo la versione di Ciavy, i due si sarebbero visti subito dopo essere tornati a casa. Da quel momento la coppia si è sentita e vista con costanza. Lui vorrebbe recuperare il rapporto anche se non è ancora convinto di amare Valeria. "Lei mi cerca e io le manco", ha dichiarato il ragazzo che poi ha aggiunto che l'ex compagna non sarebbe ancora tornata con lui per paura di ciò che potrebbe pensare la gente.

Le parole di Ciavy, però, sono state smentite da Valeria che ha parlato subito dopo. La ragazza ha confermato di aver visto e sentito il suo ex, ma non ha mostrato lo stesso entusiasmo su un possibile ritorno di fiamma. "Non credo di amarlo più - ha dichiarato Valeria - al momento sto pensando a me stessa, cosa che non facevo da tempo". "Mi auguro di trovare un uomo che ami prima mia figlia e poi me", ha concluso la ragazza.