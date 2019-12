"Uomini e Donne", Veronica si confronta con Alessandro Zarino: "Forse non ho capito i tuoi tempi"

La puntata del 13 dicembre di "Uomini e Donne" vede protagonista Veronica Burchielli, che ha chiesto di rivedere Alessandro Zarino. Una decisione che ha fatto sbottare sia Daniela "Danielona" Ranaldi sia Tina Cipollari. L'opinionista ha poi sentito al telefono il corteggiatore, riportando le sue parole ai presenti in studio: "Con Veronica Burchielli? È disposto ad avere un chiarimento, ma in puntata non vuole venire. Se lei vuole può andare a Napoli e incontrarlo".

Ed è quello che Veronica ha fatto, raggiungendo il ragazzo a casa sua. Dopo aver scambiato due parole con la madre, è tempo di un primo confronto. “Sono qui perché io ho reagito come mi diceva la pancia. Io forse non ho capito i tuoi tempi” ammette lei, arrivando però a scontrarsi con Alessandro che dichiara poi “Ho sbagliato solo una cosa: ad aprirmi con una persona troppo presto”.

Veronica, nonostante tutto, manifesta la voglia di chiarire con lui evitando lo scontro. La prossima settimana, Alessandro sarà negli studi di "Uomini e Donne" per dire la propria.