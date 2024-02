A "Uomini e Donne" un vecchio corteggiatore per Ida Platano: chi sarà?

Tgcom24

Maria De Filippi, vedendo la tensione crescente in studio ha sottolineato che, in realtà, non si tratta di un nuovo corteggiatore, ma di uno "vecchio". La frase ha allarmato tutti, tanto da far scattare subito il toto-nome tra Gianni Sperti e Tina Cipollari. Quest'ultima, ha voluto sapere dalla conduttrice se il nuovo-vecchio corteggiatore di Ida sia stato richiamato dalla tronista o se abbia deciso spontaneamente di tornare. La risposta è stata che il corteggiatore si è ripresentato di sua spontanea volontà e che la tronista non ha dato indicazioni per il ritorno di nessuno dei suoi vecchi corteggiatori. Barbara dal parterre ha alluso che potesse essere Mario, mentre il riferimento di Gianni Sperti è andato addirittura a Riccardo Guarnieri. "Riccardo è single, è uscita la notizia che è tornato single", ha commentato Sperti. "Ci metto la mano sul fuoco che Riccardo non tornerebbe mai - ha invece spiegato Tina Cipollari -. Io credo invece che sia Mario". Chi sarà il corteggiatore misterioso? Per scoprirlo non bisogna far altro che aspettare l'appuntamento di giovedì 15 febbraio...