"Uomini e Donne", Valerio torna a sorpresa e si scusa con Gemma Galgani: "Sono molto dispiaciuto"

Accompagnato da Gianni Sperti, Valerio rientra a sorpresa in studio per provare a chiarire e a scusarsi con Gemma: "Ti chiedo scusa per tutto quello che ci siamo detti". La dama non è molto convinta delle sue parole, ma a sua volta chiede perdono per lo schiaffo tirato durante la discussione: "Mi ha detto delle cose che mi hanno ferita profondamente, ma ho sbagliato a tirarti uno schiaffo. Non è da me". E aggiunge: "Però è venuta fuori una parte di te che non è molto facile da mandare giù".