"Uomini e Donne", urla e insulti tra Jean Pierre e Tina: "Cafona, maleducata"

Acceso botta e risposta tra Tina Cipollari e Jean Pierre durante la puntata di “Uomini e Donne” in onda venerdì 13 marzo.

Il cavaliere del trono over va all’attacco e minaccia di non rinunciare alla trasmissione: “Fare l'opinionista non significa offendere la gente nel modo in cui fa Tina, se va avanti così non vengo più”.

Poi i toni si alzano: “Sei una cafona, maleducata”, urla il cavaliere rivolto a Tina, che non è da meno. “A voi vi rode quando uno esprime un commento negativo. Io cafona? Perché tu pensi di essere uno di classe?”, replica la storica opinionista di Maria De Filippi.