"Uomini e Donne", il trono di Brando è a rischio? Lui e le corteggiatrici lasciano lo studio

A "Uomini e Donne" il trono di Brando sembrerebbe essere a rischio. Il tronista perde la pazienza nel corso della puntata in onda il 12 marzo e chiede a Maria De Filippi una settimana di stop. "Vado in meditazione", dice il giovane e la padrona di casa gli chiede se davvero sente il bisogno di fermarsi. "Sono stanco di sentirmi dare del soprammobile, del senza carattere. Sono pieno di tutto, ma come si fa a scegliere in questa situazione?", considera Brando che ancora non sembra vicino alla scelta.

Nel frattempo Beatriz e Raffaella scalpitano perché stanche di portare avanti questa situazione, senza arrivare mai a una decisione. Anche Ida Platano interviene per difendere Brando e chiede alle corteggiatrici di dargli tempo. La dama Barbara De Santi, invece, sta dalla parte delle ragazze e attacca Brando incitandolo a prendere presto una decisione. "Se pensate che sia un soprammobile cosa ci fare lì sedute?", chiede invece l'opinionista Gianni Sperti. Raffaella fa un passo indietro e dice: "Non lo penso, ma quando mi arrabbio sono istintiva".

Quando, però, la padrona di casa chiede a Brando con chi vuole ballare e lui risponde Beatriz, Raffaella perde la pazienza e lascia lo studio. A quel punto l'altra corteggiatrice minaccia il tronista e dichiara: "Se la raggiungi è lei la tua scelta io non resto qui a guardare". Il tronista decide di non ballare con Beatriz, ma la corteggiatrice gli spiega che la sua posizione è la medesima anche se raggiunge Raffaela a fine puntata e non subito. Brando è seccato, ma fa intendere che raggiungerebbe la corteggiatrice dopo la fine della registrazione, proprio come aveva ipotizzato Beatriz. A quel punto, la giovane saluta Maria e dichiara di volere andare via, ma Brando perde le staffe e abbandona per primo lo studio. Una reazione che denota grande insofferenza e che potrebbe mettere a rischio il percorso del giovane tronista.