A "Uomini e Donne" torna Mario: ecco com'è andato il confronto con Ida Platano

Il cavaliere si è ripresentato davanti alla tronista Ida Platano nella puntata di mercoledì 13 marzo. In studio, Maria De Filippi ha mandato in onda un filmato che riassumesse la vicenda tra i due: nella scorsa puntata, di fronte al bacio tra Ida e Pierpaolo, Mario aveva deciso di abbandonare lo studio e di conseguenza la trasmissione.

Dopo aver rivisto le immagini, la conduttrice del dating show di Canale 5 ha svelato il regalo di Ida per Mario. La tronista, infatti, gli ha fatto recapitare delle caramelle alla melatonina accompagnate da un biglietto in cui gli chiedeva di non litigare più per provare a recuperare il rapporto. Un biglietto galeotto, perché Mario ha deciso di tornare. "Non me lo sarei mai aspettato", ha ironizzatoTina Cipollari.

Una volta in studio, Ida ha spiegato a Mario di non aver apprezzato il suo atteggiamento: "Pretendevi in 48 ore di tornare quelli che eravamo". La replica del cavaliere del trono over è stata secca: "Non pretendevo niente, invece - ha detto l'uomo- . Volevo solo uscire perché mi hai detto che vuoi conoscere il vero Mario e questo è il vero Mario". Nonostante il duro botta e risposta in studio, Ida ammette di essere felice di rivederlo in studio: sarà il primo passo verso una nuova storia d'amore?