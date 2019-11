"Uomini e Donne", Tina entra in studio vestita come la regina Elsa di "Frozen"

La puntata di oggi 7 novembre di "Uomini e Donne" si è aperta con l'ingresso trionfale di Tina Cipollari, che Gianni sperti ha annunciato come "Elsa di Frozen". Accompagnata dalle note della colonna sonora di "Frozen", l'opinionista si è presentata in studio con un lungo abito luccicante simile a quello della regina ed eroina Disney. Maria De Filippi, dopo averle fatto notare quanto sia entrata nella parte, ha approfittato dell'occasione per fare a Tina i complimenti sul suo evidente dimagrimento.