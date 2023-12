A "Uomini e Donne" è nata una nuova antipatia, quella tra l'opinionista Tina Cipollari e il cavaliere Federico. Nella puntata in onda il 19 dicembre, Tina punzecchia Federico dopo un ballo con la dama Aurora Tropea. Le risposte del cavaliere, però, non piacciono all'opinionista che lo attacca senza pietà in studio. "Io, con uno come te, non saprei neanche dove presentarmi. Io, con un articolo del genere, mi vergognerei ad andare in giro", dichiara l'opinionista.

Federico sta conoscendo Aurora, ma non tutti credono al suo interesse nei confronti della dama. "Federico, dopo aver parlato con Aurora, puoi dire ciò che ti è piaciuto di lei?", chiede Maria De Filippi. Lui dice che le piace "l'intensità del suo sguardo", ma la risposta non piace a Cipollari che non perde l'occasione di polemizzare con il cavaliere. "Non mi piaci per niente e la penso come Barbara: chi si fa crescere la barba così è perché ha qualcosa da nascondere", dichiara l'opinionista.

"Sei banalotta e superficiale per il discorso della barba”, replica Federico ma la dama non si placa e controbatte: "Non ti permetto di dirmi che sono banale e superficiale perché sono una donna di gran spessore. Sei un uomo insicuro perché un uomo sicuro non avrebbe avuto problemi a tagliare la barba". Il cavaliere, inoltre, rifiuta la possibilità di passare una serata a cena con Aurora e le propone una colazione. Questa proposta conferma il dubbio negli opinionisti che chiedono ad Aurora di reagire di conseguenza visto che Federico le avrebbe appena dimostrato di non essere abbastanza interessato a lei. Ma la dama non la pensa come loro e chiede al cavaliere: "Vuoi che venga io in albergo da te?".