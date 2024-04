"Uomini e Donne", Tina Cipollari e Tiziana Riccardi: lite in studio al trono over

A "Uomini e Donne" Tina Cipollari prende i mira Tiziana Riccardi. L'opinionista non crede nella buona fede della dama del trono over che in studio sembrerebbe timida e riservata e, invece, sui social si presenterebbe spigliata e disinibita. "Ti ho vista spigliatissima davanti alle telecamere al punto che ho messo gli occhiali per riconoscerti. Mi ha colpito il tuo atteggiamento. Ti definisci una donna timida ma in quella situazione era super spigliata", considera Tina che punta il dito contro la dama nella puntata in onda lunedì 15 aprile.

"Ho visto il video a mezzanotte e sono andata a letto alle tre perché non mi davo pace. Poi, una che sfila per la prima volta è anche un po’ goffa e, invece, lei è sempre super sicura”, continua Cipollari molto stupita per l'atteggiamento della dama che, invece, non si scompone e replica: "Ho iniziato a sfilare a 15 anni". Maria De Filippi prova a riportare l'attenzione su Salvatore il cavaliere che ha lasciato il numero di telefono a Tiziana, ma l'opinionista non si placa e aggiunge: "Perché hai accettato il suo numero, perché è un produttore?".

Tiziana non si scompone di fronte alle insinuazioni di Cipollari e risponde senza cedere alle provocazioni. A difenderla ci pensa Angelo che ha frequentato la dama per un mese: "Ma se madre natura le ha donato quella bellezza perché non deve mostrarla?", chiede a Tina ma l'opinionista perde la pazienza e replica con nervosismo. "Nessuno mette in dubbio la sua avvenenza e la sua bellezza, ma il suo atteggiamento con gli uomini perché dice sempre di avere poco tempo", replica l'opinionista che crede che la dama frequenti il programma solo per visibilità e non perché realmente interessata a conoscere i cavalieri.