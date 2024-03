A "Uomini e Donne" sfilano le dame: Barbara inciampa nell'abito da sposa, Gemma...

Le protagoniste del tono over hanno calcato come al solito la passerella nel tentativo di conquistare la giuria formata dai cavalieri. Il tema scelto per la puntata è: "Ti stupisco con effetti speciali".

Dopo Asmaa che è stata la prima a scendere in passerella, a sfilare è stata Barbara: "Ciò che temo di più in un rapporto è la noia - ha detto durante la sua presentazione la dama -. Quindi cerco sempre di tenerlo vivo con delle sorprese o con dei piccoli effetti speciali ma c'è un grande effetto speciale che io ancora non sono riuscita a realizzare. Lo farò su questa passerella. Magari potrebbe essere benagurante e propiziatorio".

Barbara inciampa nell'abito Bisogna ammettere che la dama è effettivamente riuscita nel suo intento di stupire tutti, presentandosi con un lungo abito da sposa bianco. L'interpretazione di Barbara è stata molto apprezzata dalla platea maschile, nonostante il piccolo intoppo: la dama, infatti, ha rischiato di cadere rovinosamente a terra inciampando nel lungo abito da cerimonia. Fortunatamente, la dama è riuscita a restare in piedi e a concludere la sua sfilata: "Questo è anche il bello della diretta", ha scherzato Barbara.

La sfila di Gemma Subito dopo è stata la volta di Gemma Galgani. Stavolta la dama torinese non è stata la più votata, non essendo riuscita superare i voti di Barbara. "Cammino lasciando che i miei pensieri danzino nelle sfumature dell'autunno e la mia mente si perde nel desiderio di sorprendere il mio uomo - ha detto Galgani nel suo video di presentazione -. Voglio che il mio amore sia un dono, un regalo prezioso che ci unisca in un abbraccio. Desidero sorprenderlo non solo con gesti materiali ma con la profondità del mio amore e la volontà di costruire qualcosa di straordinario insieme. Quando finalmente ci incontreremo saprò come stupirlo perché il nostro amore sarà la sopresa più grande e più toccante che potrò regalargli". Così Gemma è entrata con un tailleur con tanto di bombetta e cravatta: l'ingresso è sulle note di "Perfect" di Ed Sheeran ma la musica cambia improvvisamente e Gemma concede al pubblico maschile un piccante striptease.