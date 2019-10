"Uomini e Donne", sfida sul red carpet tra Anna e Gemma

Nel corso della puntata di "Uomini e Donne", in onda martedì 2 ottobre nel pomeriggio televisivo di Canale 5, si riaccende la sfida a suon di sfilate. Tra le dame del trono Over, il confronto ha visto protagoniste Gemma Galgani e Anna Tedesco, con quest'ultima che un po' a sorpresa si aggiudica la vittoria, scatenando un aspro confronto.

Nel salotto di Maria De Filippi, Tina Cipollari sfrutta l'occasione per commentare l'atteggiamento della "rivale" dama torinese, che però non accetta le critiche. "Non mi interessa quello che pensi tu - risponde Gemma - non puoi sempre togliere poesia e romanticismo da tutto quello che faccio. Anna ha scelto la strada più semplice per vincere, questo non lo dici?". E davanti al faccia a faccia, lo studio si divide.