"Uomini e Donne", lo scontro tra Tina Cipollari e Beatriz: entrambe lasciano lo studio

A "Uomini e Donne" Tina Cipollari non si risparmia quando c'è da attaccare Beatriz, la corteggiatrice del tronista Brando. A scatenare la polemica in studio, durante la puntata in onda il 16 gennaio, sono proprio alcuni commenti dell'opinionista che giudica "pesante" l'atteggiamento della 20enne. "Che ti sarà mai successo in passato per essere diventata così?", sbotta Tina ma Beatriz non ci sta prova a replicare ma dopo poco scoppia il lacrime e lascia lo studio.

Chiamati al centro dello studio Brando e Beatriz riguardano insieme l'ultima esterna. Lui si rifiuta di baciarla anche se, questa volta, è stata lei a organizzare l'incontro. Ciononostante la giovane non sembra ferita dalla decisione del tronista e ne parla tranquillamente in studio, ma non riesce a sorvolare sui commenti di Tina che l'accusa di essere pesante e di non riuscire mai ad andare oltre. Beatriz, allora, spiega quanto è difficile per lei andare oltre anche a seguito delle delusioni vissute in passato, ma Tina non ci sta e sbotta. "Questo atteggiamento non me lo aspetto da una ragazza giovane. Ma che ti hanno fatto? Hai vent'anni", dichiara Tina. "A me hanno insegnato a non giudicare", replica Beatriz che aggiunge: "Una signora che mi parla in questo modo e ha una certa età mi mette a disagio".

"Non mi importa niente del tuo passato. Ma un passato così lo avranno avuto centinaia di persone. Tutte ste volte le tue lacrime danno fastidio. Sei una lagna, vai avanti", continua l'opinionista che invita la corteggiatrice a essere più leggera. "Non devi giudicare. Ma che c***o nei sai. Io non ce la faccio", dichiara Beatriz mentre abbandona lo studio in lacrime inseguita da Brando. "Era evidente che fosse in difficoltà", Maria De Filippi si rivolge a Tina, ma l'opinionista non crede di avere nessuna responsabilità al riguardo e dice: "C'è un problema custodito dentro di lei, non sono stata io".