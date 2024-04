"Uomini e Donne", tra Barbara e Salvatore frequentazione al capolinea?

Salvatore sbotta

Il cavaliere non sembra essere d'accordo con le critiche di Barbara e le propone di vedersi ancora per chiacchierare. Immediato il dubbio di Maria De Filippi che chiede: "Ti piace Salvatore?". La dama risponde di no e di li a poco si scatenato i due opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari. Solo Ida Platano si schiera dalla parte della dama ricordando al pubblico che sin da subito la dama aveva mostrato alcuni dubbi sul cavaliere. "Pensavo di parlarti e di conoscerti meglio stasera a cena, ma meno male che non ci vado a cena con una come te", sbotta Salvatore. "Sono io che non voglio venire a cena con te", conclude Barbara.