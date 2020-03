"Uomini e Donne", scintille tra Sara e Giovanna per Sonny: "Sei una gatta morta"

Non è iniziato nel migliore dei modi il percorso da tronista di Giovanna Abate, l'ex corteggiatrice di Giulio Raselli si è scontrata con la sua "collega" Sara Amira. A far scattare le scintille tra le due nel corso della puntata del Trono Classico del dating show di Maria De Filippi è stato Sonny: il corteggiatore, infatti, ha fatto infuriare le ragazze dopo esser andato in esterna con entrambe e, dunque, senza aver espresso la sua preferenza definitiva su chi corteggiare.

"Sei una gatta morta! - è stata l'accusa di Sara a Giovanna, che poi ha aggiunto - pensi di essere superiore alle altre ma non è così". La risposta di Giovanna non si è fatta attendere: "Mi faccio dire gatta per la mia astuzia ma morta, mi dispiace per te, proprio no". Insomma il trono si fa rovente, cosa deciderà Sonny?