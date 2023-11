"Uomini e Donne", Roberta Di Padua al centro di un nuovo triangolo?

Stiamo parlando di quella formata da Marco Antonio ed Emanuela : il cavaliere, proprio dopo aver concesso l'esclusiva alla donna e aver parlato apertamente dei propri sentimenti, decide di tirarsi indietro dopo aver ascoltato i dubbi della stessa Emanuela, la quale non sarebbe allo stesso punto di Marco Antonio. Per questo, il cavaliere decide di tornare a guardasi intorno ed è qui che si inserisce Roberta Di Padua.

A "Uomini e Donne" torna protagonista Roberta Di Padua. La dama è di nuovo sotto i riflettori della trasmissione di Maria De Filippi per essersi trasformata nel terzo incomodo di una coppia che sembrava intenzionata a far sul serio.

L'ormai storica protagonista del trono over è infatti suo malgrado protagonista di un filmato registrato durante la scorsa puntata. Nel video si vede Di Padua avvicinarsi a Marco Antonio e, dopo avergli consigliato di non insistere più di tanto con Emanuela, ammette: "Mi sono pentita di non averti dato una possibilità". Una volta tornati in studio dopo la visione del filmato, Roberta ribadisce la sua voglia di riprendere la conoscenza con l'uomo, ma di non aspettarsi nulla non avendo ricevuto alcun segnale da lui

Nel frattempo in studio arriva una nuova dama per Marco Antonio, Federica, la quale sembra colpirlo immediatamente tanto che il cavaliere, alla domanda di Maria De Filippi che gli chiedeva con chi volesse ballare tra le tre pretendenti, decide di ballare proprio con Federica, ma subito dopo spiega di voler conoscere anche Roberta. "Ti devo considerare una rivale?", è la domanda di Emanuela per Roberta anche se la dama conosce già la risposta.